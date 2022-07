Al Motocross Malpensa tornano gli Internazionali di Supercross con il fascino della “notturna”

Dopo ben 31 anni, il circuito del Ciglione – che oggi è ribattezzato “Motocross Malpensa” – torna a ospitare (sabato 23 luglio) una gara valida per gli internazionali di Supercross.

I protagonisti di questa disciplina si misureranno su un tracciato rinnovato, che sarà inaugurato alle corse proprio in questa occasione con tanto di una illuminazione completa che renderà possibile la disputa delle gare anche in notturna.

I cancelli del crossdromo apriranno al pubblico alle ore 17 mentre l’inizio delle gare è fissato per le 19,30. Le competizioni proseguiranno, come detto, anche con il buio con la manche finale prevista a partire dalle 23.

Oltre all’evento sportivo, gli organizzatori del Motoclub MV Gallarate hanno predisposto un contorno ricco dal punto di vista dello spettacolo, con un’animazione affidata al dj set e la presenza di servizio bar e di alcuni food truck per la ristorazione. Il biglietto d’ingresso agli internazionali costa 15 euro con riduzione a 10 euro per i tesserati FMI; gratuito per gli under 14 accompagnati da un genitore.