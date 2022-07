Al Museo della Ceramica G.Gianetti l’inaugurazione delle opere dei ragazzi del progetto “Ready to read”

Appuntamento a sabato 2 luglio alle ore 11.00 presso il Museo della Ceramica G.Gianetti di Saronno per l’inaugurazione dell’installazione di ceramica creata dai ragazzi che hanno aderito al laboratorio “Ready to send a message”.

Durante gli incontri i ragazzi hanno prima appreso le tecniche base della ceramica e in seguito si sono cimentati nell’utilizzo di tale materiale creando un’istallazione interattiva per il giardino del museo.

Il laboratorio rientra nel progetto Ready to Read in collaborazione con il Comune di Saronno, Informagiovani di Saronno, in partenariato con Cooperativa sociale NATURarte e la cooperativa L’aquilone, e con il contributo di Fondazione Cariplo.

Orari di apertura del Museo: martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00; sabato dalle 15:00 alle 19:00