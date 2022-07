Al Sacro Monte di Varese l’evento “Artigiani in borgo” con mercatino e musicisti di strada

L’evento è in programma al borgo per domenica 24 luglio ed è organizzato da Mani Maestre, A.P.S. Parteno ed Emporio Sacro Monte, Proloco Varese

Una domenica davvero speciale si prospetta per il 24 luglio al Sacro Monte di Varese, per fuggire dal caldo delle città e immergersi nell’immensa varietà degli scenari che il nostro Patrimonio dell’Unesco offre alla comunità. Si parte al mattino con un’immersione sensoriale nella natura de “I Sentieri del Campo dei Fiori” alla scoperta del Monte San Francesco con il Forest Bathing (Bagno di Foresta) proposto dalla guida e custode forestale Elena Ferri.

L’appuntamento è per le 9 presso il piazzale Pogliaghi per un percorso ad anello con rientro alle ore 12. A cura dell’Emporio Sacro Monte e di Proloco Varese nel contesto del progetto Borgo Vivo. Il pomeriggio sarà dedicato all’arte e alla creatività con il secondo appuntamento della rassegna Artigiani in borgo – Itinerari sonori organizzata da Mani Maestre.

Un appuntamento ormai consueto dell’estate al Sacro Monte con l’esposizione di artigiani e creativi presso la location Camponovo e la Terrazza anfiteatro panoramico del Mosè. Quest’anno le vie del borgo saranno animate dall’intrattenimento di buskers (musicisti di strada) per tutta la durata della mostra mercato di artigianato artistico. Artigiani e musicisti vi aspettano a partire dalle 14 fino al tramonto sulla terrazza.

A cura di Mani Maestre – A.P.S. Parteno nel quadro dell’Estate Varesina, con il patrocinio del Comune di Varese e il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto nel progetto “Meraviglie del territorio” Prosegue anche in questa calda domenica di luglio l’esposizione di artisti e artigiane professioniste delle Stanze dell’Arte e della Creatività dell’Artigiano, che si terrà presso la via antica coperta del Camponovo. Una location magica ospita le opere di pittori e scultori, coordinati dalla direzione artistica di Ana Sasu, che vanno a impreziosire le creazioni artigianali delle “amazzoni” di Mani Maestre. Tutti gli eventi sono aperti al pubblico a ingresso libero e partecipazione gratuita.

Info: manimaestre@gmail.com – info@sacromontevarese.net

www.manimaestre.it

www.sacromontevarese.net