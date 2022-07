Al Salone Estense di Varese il concerto “Le quattro stagioni” per beneficenza

Organizzato dalla Chiesa Cristiana Evangelica di Varese è in programma per lunedì 25 luglio, alle 21 e 30

Appuntamento al Salone Estense di Varese per lunedì 25 luglio, alle 21 e 30 con un concerto di musica classica organizzato dalla Chiesa Cristiana Evangelica di Varese, il cui ricavato sarà devoluto al Banco Alimentare di Varese. La serata “Le Quattro Stagioni di Vivaldi” vedrà in scena “Gli archi del Rusconi” con Massimiliano Re, violino primo, Alessandra Casarotti, violino secondo, Silvia Frigerio, viola, Francesco Dessy, violoncello, Massimo Clavenna, contrabbasso, Marco Pisoni, liuto, Emanuele Girardi, tiorba.

Gli Archi del Rusconi svolgono intensa attività concertistica, affrontando in maniera sempre fre- sca e originale i programmi cameristici per archi, sino a valorizzare le più ardite pagine del linguag- gio contemporaneo. Con l’aggiunta degli strumenti polivoci alla realizzazione del basso continuo, liuto, chitarra barocca e cembalo, si dedicano ad esplora- re il vastissimo panorama musicale tardo barocco e settecentesco. Fra i capolavori in repertorio l’integrale dei concerti per violino di J. S. Bach, i 12 concerti de L’Estro armonico di A. Vivaldi e la proposta di grande fascino interpretativo come l’integrale delle Quattro Stagioni. Al violino solista, direttore e maestro concertatore un musicista di fascino e caratura internazionali, già allievo di Ivan Krivenski e Salvatore Accardo: l’italiano Piercarlo Sac- co. La lunga frequentazione del M° Piercarlo Sacco del repertorio intero di Astor Piazzolla porta naturalmente alle rassegne itineranti “TODOPiazzolla” e “NONSOLOSOLOS”, impreziosite dalla col- laborazione con il bandoneonista argentino Gilberto Pereyra. Fra i progetti realizzati dagli Archi del Rusconi negli ultimi anni si ricordano i tour in Italia e Svizzera con “Bach&TheContemporary”, “OutOfStep”, la registrazione integrale live delle sinfonie giovanili di Felix Mendelssohn, l’esecuzione integrale de “L’Estro armonico” di Antonio Vivaldi e dei “Concerti grossi Op. VI” di Arcangelo Corelli.

Piercarlo Sacco, allievo di Ivan Krivenski, si diploma giovanissimo presso il Conservatorio di Milano. Dal 1993 al 2001 si perfeziona con Salvatore Accardo col quale ha avuto la fortuna di collaborare in svariate compagini cameristiche. Prix Special du Jury al concorso Y. Menuhin Ville de Paris 1992. Svolge da oltre vent’anni attività di concertista che lo ha portato in tutta Europa, America ed Estremo Oriente. Ha conseguito per due anni consecutivi il Diploma di Merito dell’Accademia Chigiana di Siena. Dal 2001 al 2004 collabora come di Primo Violino di Spalla col Teatro Lirico di Cagliari, suonando con Direttori quali Maazel, Pretre, Koopman, Hogwood. Conseguentemente alla stretta collaborazione con tali eminenti personalità si avvicina alla direzione d’orchestra. In tal veste costituirà nel 2009 il Piseri Ensemble, compagine orchestrale giovanile nata in seno alla Fondazione Piseri di Brugherio. Come solista e camerista ha inciso per Sony Classical, Deutsche Grammophon, Dynamic, Hausmusik, RaiTrade, Velut Luna, Cantaloupe Music.

Insegna presso Fondazione Piseri (Brugherio), Jardin Musical (Lugano) e l’Istituto Giulio Rusconi (Rho). Docente di numerose Masterclasses (Cagliari 2005, Lakeland-Florida 2007, Pallanza 2009 e 2010, Doues 2011, 2012 e 2013, Etroubles 2014, 2015 e 2016). Violino solo di Flores del Alma Orquesta Minimal e dell’Ensemble Sentieri Selvaggi col quale vince la Targa Tenco 2008. Da sempre attivo nella promozione della musica contemporanea. Per lui hanno scritto Carlo Boccadoro (“Hot Shot Willie” per violino e ensemble presentato alla Biennale di Venezia 2011), Carlo Galante (“Per Sof’ja Tolstaja”), Giorgio Colombo-Taccani (“Piazzaforte” per violino solo) e il recente “Altre solitudini” di Mauro Montalbetti, per violino solista e ensemble eseguito in prima assoluta nella stagione dell’Accademia Santa Cecilia di Roma all’Auditorium Parco della Musica nel gennaio 2015.

Di particolare rilevanza le recenti registrazioni per SONY Classical del Concerto per violino e orchestra di Carlo Boccadoro “Cadillac Moon” con l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano sotto la direzione dello stesso autore e dell’album “Le Sette Stelle” registrato con Sentieri Selvaggi per Deutsche Grammophon.

In seguito alle esortazioni da parte di Ton Koopman, col quale ha avuto la gioia di collaborare nel 2001, si è avvicinato alla prassi esecutiva barocca disponendo di un appropriato strumentario. Dal 2015 collabora stabilmente come solista e maestro concertatore de Gli Archi del Rusconi. Suona un “Augsburger” della prima metà del XVIII secolo.