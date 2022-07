Al via la Palestra a cielo aperto al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Venerdì 15 luglio alle ore 9 nel parco Museo del Tessile prenderà il via il progetto “Palestra a cielo aperto”, promosso da “Stare Bene Insieme Aps” in collaborazione con la società sportiva Centro Studi Karate e l’Amministrazione comunale, in particolare l’assessorato all’Inclusione sociale.

L’attività consiste nel fare ginnastica dolce in gruppo, seguiti da istruttori qualificati, creando le condizioni affinché si sviluppino rapporti e relazioni sociali tra le persone, con la facilitazione degli insegnanti e nel contesto nella natura.

Gli incontri sono aperti a tutte e tutti, a persone di qualsiasi età e grado di abilità motoria, e sono completamente gratuite.

Con “Palestra a cielo aperto”, che proseguirà fino al 2 settembre il lunedì pomeriggio e il venerdì mattina, gli organizzatori si propongono di coniugare benessere e qualità della vita, sostegno e ascolto delle diverse fasce della popolazione, socializzazione, svago e coesione sociale soprattutto nel tempo estivo.

Per iscrizioni e informazioni: apsstarebeneinsieme@gmail.com – info@cskbustoa.it – 3483010271