Al via la rassegna di cinema all’aperto a Villa Calcaterra a Busto Arsizio

Prende il via sabato 9 luglio, con inizio alle 21.45, la rassegna cinematografica estiva, ospitata nel giardino di Villa Calcaterra, sede dell’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni (via Magenta, 70). L’ingresso è gratuito, i posti a sedere sono 100. In caso di maltempo le proiezioni verranno annullate.

Il primo titolo in calendario è Red Sparrow (2018, USA) di Francis Lawrence, trasposizione cinematografica del romanzo “Nome in codice: Diva”, scritto da Jason Matthews, un ex- agente della CIA. Protagonista del film è Dominika (Jennifer Lawrence), un’ex ballerina costretta ad arruolarsi in un programma governativo segreto attraverso il quale giovani donne vengono iniziate al lavoro di spie e addestrate a manipolare, sedurre e uccidere.

Campionessa di inganni e maestra del travestimento, Dominika si rivela la Sparrow più letale che il programma abbia mai forgiato. Red Sparrow è un film di spionaggio che gioca con tutti gli ingredienti essenziali del genere: la contrapposizione tra America e Russia (sebbene sia ambientato in anni post Guerra Fredda), i doppi giochi e i confini incerti di tutto quello che viene presentato come una verità.

Il regista e la protagonista – stesso cognome ma nessuna parentela – avevano già lavorato insieme in tre film della serie Hunger Games. L’appuntamento è inserito nella programmazione di “BA Cultura per l’estate”, organizzata dalle tre realtà attive tutto l’anno in città nell’ambito della promozione cinematografica: l’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, il BA Film Festival e il circuito “Sguardi d’Essai”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.