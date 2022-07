Al via i lavori di ripristino per il “buco” di piazzale Kennedy a Varese

Mentre i lavori del piano stazioni procedono, sono iniziati in piazzale Kennedy a Varese i lavori per il consolidamento della volta sotto cui scorre il torrente Vellone.

L’intervento, che coinvolge 80 metri di volta, consentirà anche il ripristino della strada chiusa nel luglio del 2018 dopo una notte di maltempo a causa del cedimento della struttura sotterranea, che risale ai primi del ‘900.

Gli operai effettueranno il consolidamento e il rifacimento della volta: dopo la ricostruzione si procederà poi al riempimento dello spazio e del manto stradale.

Per consentire lo svolgimento di questi lavori particolarmente difficili, quel tratto di strada, già oggi chiuso al traffico anche per l’intervento di riqualificazione delle stazioni, sarà interdetto anche ai pedoni: una notizia non ininfluente per gli utenti del parcheggio di Via Cimone, uno degli spazi cittadini a due euro al giorno.

Anche perchè la stima della durata dei lavori è di circa 7 mesi, per un valore complessivo di oltre un milione: si tratta infatti di lavori particolarmente delicati in una struttura che ha oltre cento anni: al di sotto del livello stradale infatti in quel punto passa il fiume Vellone, “intubato” in un condotto realizzato a inizio novecento.

Piazzale Kennedy intanto è interessato anche dai lavori del piano Stazioni, che in quel punto stanno procedendo speditamente. In queste settimane si procede alla realizzazione del mercato coperto, della nuova stazione dei bus e del sottopasso che collegherà piazzale Kennedy direttamente con la Stazione Nord, lavori che cambieranno radicalmente il volto della piazza, prima di fatto solo un grande parcheggio. Ne abbiamo parlato qui.