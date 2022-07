Al via le pattuglie in bicicletta della Polizia locale nel centro storico di Varese e alla Schiranna

Prende il via il servizio di controllo della città con l’utilizzo di una pattuglia su due ruote. Si tratta di un’ulteriore attività di presidio di alcune zone cittadine che per caratteristiche si prestano al controllo in bicicletta.

L’iniziativa sarà attiva nel corso di tutta l’estate con un servizio periodico, concentrato nel centro storico, nei parchi cittadini e nella zona della Schiranna, in particolare nei weekend e in occasione dei campionati Mondiali di canottaggio grazie all’impiego di una pattuglia con due bici a pedalata assistita.

«L’obiettivo è quello di consentire un presidio del territorio dinamico e flessibile – spiega l’assessore alla Sicurezza Raffaele Catalano – che va ad integrare gli ordinari servizi di controllo, costituiti dai presidi periodici concertati con le Forze dell’ordine e che si avvalgono anche del nuovo sistema di videosorveglianza, per rendere ancora più capillare il sistema di sicurezza cittadino».