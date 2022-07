Alfieri: “Faccia tosta della Lega, non vi rendete conto di cosa avete fatto”

“La Lega ha una bella faccia tosta”. Non ci gira intorno il senatore Pd Alessandro Alfieri dopo l’epilogo della crisi politica che ha determinato la fine del Governo Draghi. “Il Pd ha sostenuto il Governo Draghi fino alla fine anche per aiutare le piccole e medie imprese, i professionisti, le aziende, i lavoratori, il ceto produttivo del nord, che sta affrontando la crisi economica ed energetica e che attendeva, tra gli altri, il corposo decreto di luglio al quale il Governo stava lavorando – dice il senatore in una nota -. Da chi ha fatto cadere questo Esecutivo con il rischio tangibile di perdere le prossime tranche del Pnrr non accettiamo lezioni. Chieda Salvini agli imprenditori quale fosse la credibilità di Draghi e cosa pensano della caduta del Governo nel bel mezzo della guerra e della pandemia, con la finanziaria da approvare e con le scadenze del Pnrr da rispettare. Cari leghisti, non vi rendete conto di quello che avete fatto”.