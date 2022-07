Alla Carlsberg Italia di Induno Olona inaugurati i nuovi uffici

Sono stati inaugurati oggi i nuovi uffici di Carlsberg Italia a Induno Olona, presso lo storico Birrificio Angelo Poretti, alla presenza di: Alberto Barcaro, Vice Presidente della Provincia di Varese; Marco Cavallin, Sindaco di Induno Olona; Ivana Perusin, Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive del Comune di Varese; Samuele Astuti, Consigliere Regionale della Regione Lombardia. A fare gli onori di casa, Serena Savoca, Marketing & Corporate Affairs Director di Carlsberg Italia, e Diego Volpi, Supply Chain Director di Carlsberg Italia.

Fondato nel 1876 da Angelo Poretti nel cuore della Valganna, il Birrificio è tra i più antichi e suggestivi in Italia e genera un significativo indotto occupazionale nell’area di Varese e nel Nord Italia, oltre che un impatto positivo in termini economici, ambientali e sociali per l’intera comunità locale. Carlsberg negli anni ha investito oltre 56 milioni di euro per il rinnovamento tecnologico del Birrificio, sia nell’ottica della sostenibilità che della tutela del patrimonio storico-culturale.

Gli uffici direzionali sono stati recentemente ristrutturati e ampliati, in linea con il piano strategico di Carlsberg che prevede tre punti cruciali: garantire un ambiente di lavoro creativo e stimolante per le risorse umane dell’azienda; rendere gli uffici più efficienti dal punto di vista energetico per ridurre consumi e impatti sull’ambiente; continuare a investire nel mercato italiano e locale.