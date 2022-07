Il fine settimana di “Arte in Trotto” nel Parco Valle del Lanza è con Fabrizio Zanzi e Cesare Puricelli

Mostra fotografica e visita guidata per il weekend in cascina

Un fine settimna di fotografia per “Arte in trotto” ma non solo.

Sabato e Domenica appuntamento alla Cascina del Trotto con Fabrizio Zanzi e Cesare Puricelli e la loro mostra fotografica “I Colori della Natura”. «Immergetevi con noi nelle loro meravigliose foto, nel cuore del Parco del Lanza» spiegano gli organizzatori. La mostra è visibile sabato 2 e domenica 3 luglio, dalle 14 e 30 alle 18.00.

Inoltre, domenica, appuntamento alla scoperta delle Cave di Molera.