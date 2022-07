Alla Chiesa di San Pietro in Campagna a Luino l’ultimo saluto a Filippo Luca

Nel pomeriggio di venerdì 6 luglio si terranno, alle ore 14:45 alla Chiesa di San Pietro in Campagna a Luino, i funerali di Filippo Luca: il 35enne spirato nella notte di sabato scorso, 2 luglio, a seguito di un tragico incidente avvenuto lungo la provinciale 69 a Porto Valtravaglia. Uno scontro violentissimo contro un muraglione che lo ha portato via per sempre.

A piangerlo tutta la comunità luinese, «Era un ragazzo felice e determinato, con la passione del canottaggio nel cuore».