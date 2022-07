Alla festa della Schiranna si parla di energia

La crisi ucraina ha accentuato i problemi di approvvigionamento energetico del nostro Paese e di conseguenza ha costituito un aumento dei costi per famiglie e imprese. Le risposte messe in campo da Europa, Governo e istituzioni locali sono adeguate e contemporaneamente compatibili con il processo di transizione ecologica, ormai non più rinviabile?

Ne parleranno, tra gli altri, Brando Benifei, capodelegazione PD al Parlamento Europeo, e Chiara Braga, componente della Commissione Ambiente alla Camera venerdì 29 luglio alle ore 18.30 alla Festa della Schiranna a Varese.