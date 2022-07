Alla Festa dell’Unità di Cassano Magnago l’incontro con lo scrittore Francesco De Palo

Sabato 2 luglio alle ore 18.30 la Festa de l’Unità di Cassano Magnago che si svolge nel verde del Crotto del Borgorino, in via S.Anna 12, ospiterà un evento culturale che in città ha già destato parecchio interesse: “Incontro con l’autore” è il titolo dell’iniziativa durante la quale il cassanese Francesco De Palo presenterà il suo romanzo giallo “Vittima perfetta”.

Si tratta di una storia molto avvincente nella quale il commissario di Polizia Vito Tarantino deve indagare sulla scomparsa di un marito violento di cui si perde ogni traccia proprio quando la sua lunga detenzione in carcere sembrava averlo reso un uomo migliore, capace di fare i conti col proprio passato e pronto a ricominciare una nuova vita finalmente libera da ogni violenza.

Gli incerti confini tra il bene ed il male e quello della violenza contro le donne sono alcuni dei temi che interrogano il lettore e che lo tengono incollato alla lettura di questo romanzo fino alle ultime pagine. Durante l’incontro il pubblico avrà modo di porre delle domande e di interloquire con l’autore. Insomma, un vero e proprio “antipasto letterario” prima di una gustosa cena nella bella cornice del Crotto del Borgorino.

