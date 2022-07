Tra Senegal e ballo liscio, il weekend della festa del PD a Schiranna

Questo weekend la Festa dell’Unità “Schiranna in Festa” ospiterà due interessanti appuntamenti:

Domani, sabato 2 luglio, presso l’area feste di Via Vigevano 26 a Varese, si terrà la Giornata del Senegal, una occasione per vivere tutti insieme un importante e piacevole momento d’incontro multiculturale. Un contributo per creare un clima di integrazione e fiducia, con l’obbiettivo di superare tutte le barriere di etnia, genere ed età.

Nel pomeriggio dalle ore 15 ci sarà un momento ricreativo dedicato a bambini, ragazzi ed adulti in cui artisti senegalesi insegneranno l’antica tecnica del batik (come colorare tessuti e oggetti) , come creare i colori naturali e come creare le famose treccine tradizionali. Si consigliano a famiglie con bambini e partecipanti di portare una maglietta bianca su cui poi si potrà comporre un bellissimo disegno da portare via.

Per cena verranno servite pietanze tipiche della cucina tradizionale senegalese, come il ceebbu Jeenn (conosciuto anche come thieboudienne, piatto nazionale del Senegal a base di riso, pesce e verdure), i nem (involtini fillo fritti di carne speziata e pesce), i fataya (panzerotti ripieni di carne e pesce). Da bere ci saranno le bevande tradizionali senegalesi, rinfrescanti dai tanti sapori e profumi: bissap (a base di hybiscus e simile al karkadè egiziano), bouye, una bevanda che si ottiene dal frutto del baobab con latte e gingembre a base di ginger.

Domenica 3 Luglio, invece, dalle ore 21 sempre presso l’area feste della Schiranna, ci sarà un grande ritorno alla Festa dell’Unità: un incontro per ballare con Paolo Argento i classici del ballo liscio e nuove proposte del rinnovato repertorio.

Per prenotazioni contattare il numero 3933504524 o 3395736151