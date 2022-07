Alla Lasi di Gallarate permesso retribuito di cura anche al genitore non biologico

Si chiama “work life balance”, il principio su cui si basa l’accordo siglato alla Lavorazione Sistemi Lasi Spa di Gallarate tra la direzione e l’organizzazione sindacale. Un accordo che ribadisce l’importanza di un’equa condivisione tra i genitori della cura dei propri figli.

«In materia di distribuzione dei carichi di lavoro all’interno delle famiglie italiane c’è ancora molto da fare. La maggior parte del lavoro di cura è a carico delle donne. E’ necessario intervenire potenziando i servizi di welfare, purtroppo ancora insufficienti, e modificando la cultura. Sono ancora diffusi gli stereotipi di genere che ci parlano di “mammo” e non di padre e purtroppo ancora oggi le donne sono poste di fronte alla scelta tra lavoro e famiglia. Alla Lasi abbiamo fatto un accordo per ribadire come sia necessario andare verso una maggiore assunzione dei carichi di cura anche da parte degli uomini» spiega Gaia Angelo, in rappresentanza della Fiom Cgil di Varese.

L’accordo tra le parti prevede che che, esaurito il congedo di paternità già previsto dal testo unico sulla maternità e paternità (10 giorni lavorativi di permesso retribuito) l’azienda pagherà ulteriori dieci giorni di congedo per permettere al padre di partecipare attivamente alla gestione familiare. Analogo diritto al citato permesso retribuito è riconosciuto al genitore intenzionale, parte quindi anche di una coppia omosessuale, considerato che nel nostro paese l’adozione per le coppie omosessuali non è prevista.

L’istanza di usufruire i permessi retribuiti deve pervenire al datore di lavoro, che valuterà la richiesta in relazione alle esigenze produttive e tecnico-organizzative.