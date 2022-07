Allarme mosche a Olgiate Olona, demuscazione straordinaria

Si comunica che – in conseguenza della presenza massiva di mosche sul territorio comunale – è stato predisposto un intervento straordinario di demuscazione, previsto per la notte tra domenica 24 e lunedì 25 luglio.

Saranno interessate le vie di seguito elencate (con relative traverse):

Via A. Diaz Via Magenta

Via A. De Gasperi Via XXIV Maggio

Via Magenta Via A. da Giussano

Via P. Micca Via I Maggio

Via 5 Giornate Via Solferino

Si invita pertanto la cittadinanza ad adottare le seguenti precauzioni:

• Tenere le porte e le finestre chiuse;

• Ritirare i panni stesi;

• Tenere gli animali domestici nelle rispettive abitazioni;

• Non lasciare all’esterno contenitori/ciotole in cui potrebbero mangiare o bere gli animali domestici.

Si fa presente che, in considerazione dell’entità del problema, l’Amministrazione ha provveduto a segnalare il fenomeno agli enti di vigilanza ambientale e sanitaria preposti, che

stanno già operando al fine di individuare siti e natura dei focolai di infestazione.