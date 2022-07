Alleanze, novità, spostamenti: come cambia la “geografia” del basket a Varese

La conferenza stampa a Palazzo Estense della scorsa settimana ha sistemato lo scacchiere della pallacanestro cittadina che, se guardato oggi, ha ben poche affinità con quel che esisteva 12 mesi fa. La rivoluzione argentina – ovvero l’arrivo di Luis Scola – all’interno della Pallacanestro Varese e la conclusione dell’accordo quadriennale con l’Academy (non rinnovato) hanno cambiato la geografia dei canestri giovanili causando alleanze, spostamenti e nuove aperture come non se ne vedevano da tempo.

Trombetta, Ferraiuolo e Scola: è nata Varese Basketball

VARESE BASKETBALL: ACCORDO STORICO, OLTRE DIECI SQUADRE

Che l’accordo principale e più storico sia quello tra le due società dalla più lunga tradizione non vi è dubbio. Varese (inteso come Pallacanestro) e Robur et Fides sono state rivali in modo forte a livello giovanile, ma le scelte di Luis Scola e quelle del club presieduto da Tommaso Trombetta, l’intermediazione di Toto Bulgheroni e la presenza di tanti “doppi ex” ha portato a un’alleanza decisiva che comprende anche l’A.S. Campus, società satellite il cui marchio e numero FIP diventano decisivi.

Campus sarà la squadra di Serie B, Robur quella di sviluppo in Serie D (e così il nome più storico scende per la prima volta nei tornei minori) mentre nelle giovanili la Pallacanestro grifferà le squadre d’eccellenza maggiori lasciando a via Marzorati quelle minori. In tutto almeno 11 team tra U13 e U19, numero che potrebbe essere ritoccato all’insù se ci fossero nuovi ragazzi in arrivo. Il minibasket, dove la Robur conta storicamente più presenze, partirà da una base di circa 250 bambini per crescere ancora (ma la somma dello scorso anno non è detto che sia uguale alla partenza di settembre per via della presenza di altre società: vedi sotto).

Federico Danna, ex coach di Serie A, aggiunta di peso in casa Academy

ACADEMY, MOSSA DOPPIA TRA VALCERESIO E YOUNG EAGLES

Dopo quattro anni, non sempre facili, accanto a Pallacanestro Varese, l’Academy fondata da Gianfranco Ponti ha dovuto trovare una nuova collocazione e lo ha fatto seguendo due percorsi. A livello “maggiore” ha acquisito i diritti di Serie C Gold dalla Valceresio e incanalerà in quella esperienza i giocatori già “pronti” per un torneo senior anche se non stringerà alleanze con i biancoverdi. La C giocherà a Malnate ma potrebbe poi spostarsi nel nuovo impianto di Arcisate.

La società di Ponti, che controlla molti cartellini a partire da quelli dei giocatori stranieri visti in biancorosso la scorsa stagione, intende proporre un lotto di squadre giovanili completo dall’Under 13 all’Under 19. La palestra principale sarà quella del Cus Insubria a Bizzozero ma la volontà è quella di trovare almeno un altro spazio; intanto la società ha annunciato l’arrivo di un tecnico di lungo corso come il piemontese Federico Danna.

La seconda “mossa” è stata quella di unirsi, per quanto concerne il comparto minibasket, a una realtà già consolidata ovvero gli Young Eagles diretti da Vincenzo Crocetti che hanno base a Casciago. Lo scorso anno con le “Aquile” sono scesi in campo 130 bambini, numero importante che l’Academy vuole far crescere ancora; un secondo impianto per questa area dovrebbe essere la palestra di via XXV Aprile.

Rovera e Passera: insieme furono campioni d’Italia col gruppo ’82 della Robur

PASSERA E ROVERA, SOCIETA’ NUOVA PER “VECCHI CUORI ROBUR”

Ripartono da zero invece due volti notissimi del basket cittadino, Martino Rovera e Marco Passera (quest’ultimo in attesa di una collocazione tra A2 e B per l’ultima stagione agonistica). La loro “Varese Basket School” si è presentata con un torneo piuttosto affollato ai campetti di Casbeno e avrà il quartier generale alla palestra della scuola “Pellico” di via Appiani.

Il programma prevede un nutrito gruppo di minibasket tra i 5 e i 12 anni (aquilotti, scoiattoli, pulcini ed esordienti) cui affiancare le squadre più giovani del panorama giovanile, under 13 e under 14 che dovrebbero giocare in Valle Olona. La VBS sta facendosi conoscere sui social, ha già presentato il team di allenatori (diversi nomi ex Robur) e ha avuto buoni riscontri in queste prime settimane di attività. Per il momento, anche per la giovane età dei giocatori coinvolti, non ha accordi con altre società.

ALLE PORTE DI VARESE

La presenza di tre grandi entità in città, soprattutto per quanto riguarda il minibasket, si inserisce in un contesto storicamente ricco di realtà nel settore. Ci fermiamo, oggi, solo alle porte di Varese: Malnate ha un gruppo di circa 110 bambini, numero simile a quello della Valceresio (la cessione della C Gold non prevede accordi con l’Academy: i “lupi” continuano sul loro percorso giovanile). A Gazzada c’è una attività che coinvolge un’ottantina di giovani cestisti mentre se ci si sposta a Gavirate il minibasket raggiunge addirittura le 300 unità. Nel nostro discorso, almeno per ora, non consideriamo gli altri centri più lontani dalla Città Giardino ma in provincia sono molti a proporre attività di base con numeri rilevanti, sperando che – a lungo andare – il movimento torni a “produrre” giocatori anche di massimo livello.