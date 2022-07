All’ospedale di Varese sono i iniziati i lavori di demolizione del padiglione Dansi Boffi

Sono iniziati i lavori per la demolizione del padiglione Dansi Boffi all’ospedale di Varese. La palazzina, adiacente all’ex maternità e che ospitala il CAL, sarà abbattuto per lasciare il posto a un nuovo stabile di tre piani dove troverà nuovamente posto la Dialisi Cal rinnovata oltre agli ambulatori di senologia e riabilitazione e ulteriori aule dedicate alla formazione del personale.

Contemporaneamente si procede con l’allestimento del nuovo reparto di Anatomia Patologica al terzo piano del Day Center. Gli interventi permetteranno di entrare nel vivo del cantiere per il Day Center 2 che sorgerà nell’area attualmente occupata dall’ex geriatria dove da mesi sono in corso i lavori di spostamento dei cavi che mettono in rete diversi impianti di tutti i padiglioni. L’avvio dei lavori , annunciati per il marzo scorso, è previsto dal prossimo settembre.

Sempre all’Ospedale di Circolo, entro settembre termineranno anche i lavori nella Medicina Legale, che permetteranno il trasferimento delle commissioni patenti e invalidità da Via Rossi.