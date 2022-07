All’ospedale di Varese, si stacca un pezzo della macchina per le radiografie e colpisce in volto un paziente

(foto di repertorio)

Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 1 luglio nella radiologia dell’ospedale di Varese. Nel reparto al piano zero del monoblocco, dove vengono inviati per gli accertamenti i pazienti del pronto soccorso, mentre un uomo si stava sottoponendo alla radiografia, un pezzo del macchinario si è staccato colpendolo al volto.

Il paziente, un uomo di circa 60 anni, ha riportato un grave danno all’occhio. È stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico e le condizioni vengono definite buone.

Il personale della radiologia ha immediatamente bloccato il macchinario che questa mattina è stato posto sotto sequestro dagli agenti di polizia intervenuti per raccogliere elementi che serviranno agli inquirenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e le cause.