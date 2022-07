Altri temporali in arrivo su Varese e aria fredda in arrivo da martedì

Dopo i temporali della notte che hanno rinfrescato dalla canicola estiva arriva un’altra giornata di sole con nuvole ancora in agguato. Ma qualcosa potrebbe cambiare a breve nel clima. Ecco la fotografia della situazione offerta dal Centro geofisico prealpino di Varese.

LA SITUAZIONE “Il dominio dell’anticiclone africano si estende ancora sull’Italia e si rafforzerà nel fine settimana. Questa mattina tuttavia il fronte freddo di una perturbazione atlantica associata al vortice depressionario sull’Irlanda, toccherà marginalmente le Alpi innescando temporali. Un’altra perturbazione potrebbe rinnovare l’instabilità martedì, seguita da aria settentrionale meno calda.”.

PREVISIONI Venerdì “Su Alpi e Prealpi fino al primo pomeriggio variamente nuvoloso con qualche rovescio o temporale. In seguito miglioramento e via via poco nuvoloso. In pianura in buona parte soleggiato, ancora caldo e afoso.” Sabato “ben soleggiato e molto caldo con nuovo aumento delle temperature. Solo poche nuvole di bel tempo sui monti in dissoluzione a sera. Asciutto. Molto caldo anche sulle Alpi con la quota di 0°C che sale fino a 4500 m“, idem per domenica.

TENDENZA Lunedì 4 luglio: prosegue soleggiato e molto caldo. Afoso sulla pianura ma con possibili temporali su Alpi e Prealpi. Martedì 5 variabile su Alpi e Prealpi con rovesci e temporali, localmente fin sulla fascia pedemontana. In pianura soleggiato. Un po’ meno caldo.