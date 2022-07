Andrea Musazzi è il nuovo Direttore della Cardiochirurgia di ASST Sette Laghi

È Andrea Musazzi il nuovo Direttore della Cardiochirurgia di ASST Sette Laghi. Laureatosi in Medicina e Chirurgia all’Università di Pavia a pieni voti e con lode nel 1991, si è specializzato in Cardiochirurgia all’Università di Verona, nel 1996, ancora a pieni voti e con lode. Nel 2003 ha inoltre conseguito il Dottorato in Chirurgia e Biotecnologie chirurgiche all’Università dell’Insubria.

Dal 1997 presta servizio nella struttura di Cardiochirurgia dell’Ospedale di Circolo di Varese, dove, tra il 2010 e il 2017 è stato responsabile della struttura semplice dedicata all’urgenza ed emergenza in Cardiochirurgia e, dal 2017, titolare di incarico di alta specializzazione. Dal primo agosto 2021 è Responsabile facente funzioni di Primario della stessa struttura di Cardiochirurgia, che ora guiderà da titolare.

Musazzi ha al suo attivo come primo operatore quasi tremila procedure chirurgiche maggiori, di cui 2900 all’Ospedale di Circolo di Varese. La sua competenza riguarda la cardiochirurgia dell’adulto, con particolare riferimento alla chirurgia dell’aorta e della volvola aortica, alla chirurgia conservativa della mitrale, alla chirurgia delle aritmie, dello scompenso e alla chirurgia mini-invasiva.

Tra i suoi interessi chirurgici spiccano lo sviluppo della chirurgia mini-invasiva e robotica e la chirurgia ricostruttiva della valvola aortica. Il Dottor Musazzi ha al suo attivo numerosissime pubblicazioni scientifiche.