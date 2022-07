Andrea Pellicini: “Basta mendicanti molesti ai semafori di Varese”

«Basta mendicanti molesti ai semafori. Non se ne può più. Si rischia ogni volta di investirli a causa della loro insistenza». Andrea Pellicini, Commissario cittadino di Fratelli d’Italia, esprime così il suo disappunto attraverso una nota.

«Se si tratta davvero di povera gente, intervenga l’assessore ai servizi sociali. In caso contrario il fenomeno va stroncato», prosegue Pellicini.

«All’incrocio tra Via Staurenghi e Via Sacco c’è un presidio costante di questi soggetti petulanti. Tra l’altro, in quel luogo ci troviamo a pochissima distanza dalla polizia locale. Chiediamo quindi all’assessore Catalano di intervenire al più presto. Prima di multare i cittadini per i divieti di sosta attraverso il costante controllo da parte degli ausiliari del traffico, sarebbe opportuno risolvere questo problema. È una questione di rispetto nei confronti della cittadinanza», conclude il commissario di Fdi.