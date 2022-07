Anpi rinnova la tradizione della Pastasciutta antifascista del 25 luglio

L’iniziativa promossa per ricordare la pastasciutta offerta dalla famiglia Cervi per celebrare la caduta del fascismo nei locali del TuMiTurbi

Come vuole la tradizione anche questo 25 luglio Anpi offre la Pastasciutta antifascista alla città di Varese. A promuovere l’iniziativa, che sarà ospitata lunedì 25 luglio alle ore 20 dalle sale del TuMiTurbi di via De Cristoforis sono i circoli cooperativi di Biumo e Belforte, Giubiano e Biumo Inferiore.

L’evento nasce per ricordare la pastasciutta offerta dalla famiglia Cervi a tutto il paese di Campegine per festeggiare, il 25 luglio 1943 l’arresto di Benito Mussolini che pose ufficialmente fine al ventennio fascista. La guerra non era finita ma quella era un’occasione da festeggiare.

Durante la pastasciutta il Collettivo De Cristoforis presenterà “Una storia che parte dalla fine”, parole e musica per l’antifascismo dei fratelli Cervi.

La pastasciutta offerta dall’Anpi sarà accompagnata da un ricco antipasto a base di salumi e formaggi, torte salate, prosciutto e melone, giardiniera e frittura di verdure in pastella accompagnata da vino e acqua (menù da 15 € a persona).

Per partecipare alla serata occorre prenotare entro venerdì 23 luglio scrivendo a info@tumiturbivarese.it oppure 348 2561678.