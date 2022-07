Anziano esce di strada con l’auto, viene sbalzato fuori e poi schiacciato dal veicolo

Grave incidente stradale in tarda mattinata nel Locarnese.

E’ successo poco dopo mezzogiorno sulla strada cantonale in territorio di Contone. Secondo quanto si apprende dalla Polizia cantonale, un 80enne cittadino svizzero domiciliato nella regione stava circolando in direzione di S. Antonino. A bordo della vettura vi era anche una 80enne anch’essa residente nella regione.

Stando a una prima ricostruzione e per cause che spetterà all’inchiesta stabilire, nell’affrontare una rotonda il conducente ha perso il controllo dell’auto per poi uscire di strada sulla destra cozzando contro un muro posto a lato della strada. A causa dell’urto l’auto si è ribaltata sul tetto e il conducente è stato sbalzato fuori dall’abitacolo rimanendo incastrato sotto la vettura.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, con il supporto della Polizia ntercomunale del Piano e i pompieri del Gambarogno e di Bellinzona che hanno liberato i feriti dalle lamiere. Sul posto anche i soccorritori del Salva e della Croce Verde di Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure ai due 80enni li hanno trasportati in ambulanza all’ospedale.

Stando ad una prima valutazione medica l’uomo ha riportato gravi ferite, tali da metterne in pericolo la vita, mentre la donna ha riportato ferite meno gravi.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata chiusa e sono state introdotte deviazioni puntuali del traffico.