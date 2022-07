Appuntamento all’Oasi Zegna per il concerto all’aperto “Musiche nel bosco”

Un’orchestra che suona nel bosco, 20 musicisti e 3 direttori che incantano il pubblico, circondati dalla quinta naturale della Caruccia. E’ un appuntamento molto speciale quello che Oasi Zegna presenta al pubblico sabato 6 agosto dalle 18 alle 19 (ingresso gratuito) con Obiettivo Orchestra.

Titolo del concerto è Musiche nel Bosco, evento organizzato in qualità di direttore artistico da Enrico Carraro, prima viola del Teatro Regio di Torino.

Nel programma brani celebri come il Dumbarton Oaks (Le Querce di Dumbarton) di Stravinskij a cui Carraro si è ispirato per il titolo del concerto; la Sinfonia 29 di Mozart in la maggiore e, infine, Le due invenzioni per Orchestra di Bettinelli, compositore e un insegnante di grande spessore al Conservatorio di Milano, una delle grandi personalità musicali del Novecento con cui hanno studiato Muti e Abbado.