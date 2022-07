Appuntamento con Ceresio Estate e il concerto di Vittorio Ghielmi

Domenica 10 luglio alle ore 19.00 Ceresio Estate torna nell’incantevole borgo di Gandria, dove nella Chiesa parrocchiale presenterà una delle punte di diamante del suo cartellone: il concerto di Vittorio Ghielmi, uno dei massimi rappresentanti a livello mondiale della viola da gamba, strumento dal sapore antico e di profonda espressività. Ghielmi si esibirà in un programma – dal titolo “Les voix Humaines, les voix des Anges” (Le voci Umane, le voci degli Angeli) – che comprende i più celebri autori di opere per il suo strumento, da Marin Marais a Forqueray a Tobias Hume. Accanto a capolavori di questi compositori Ghielmi giustappone propri brani originali, a dar nuova linfa ad uno strumento generalmente associato ad un repertorio esclusivamente barocco. Anche quest’anno Ceresio Estate offre, per gli spettatori che giungeranno al concerto a piedi percorrendo lo splendido Sentiero di Gandria, la possibilità di tornare a Castagnola e Lugano in battello (partenza da Gandria ore 21.30, CHF 10 per persona, prenotazione e -mail obbligatoria: info@ceresioestate.ch). Informazioni: www.ceresioestate.ch.

Il concerto è promosso dall’Ente Turistico del Luganese. Con il contributo della Città di Lugano.