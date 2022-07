Arriva il Centro Ambientale Mobile di Varese, la piattaforma ecologica “viaggiante”: ecco come funziona

E’ arrivato a Varese il centro ambientale mobile, che porta la piattaforma ecologica nei quartieri della città, recuperando i rifiuti che non vengono raccolti porta a porta.

Questa mattina è stato presentato in piazza Monte Grappa dal sindaco Davide Galimberti, dall’assessore all’ambiente Nicoletta San Martino e da Sandro di Scenzi, responsabile della Comunicazione dell’impresa Sangalli, il nuovo gestore di igiene urbana varesino: un’occasione per far conoscere questa opportunità, attraverso l’info point a fianco, ai cittadini. In molti si sono presentati a raccogliere maggiori informazioni sul nuovo servizio e qualcuno ha provato già (inutilmente) a portare già i rifiuti nel giorno della presentazione: segno di una certa attesa per il servizio, che però sarà operativo solo da questa domenica, 17 luglio.

«Il centro ambientale mobile è un’altra azione che vogliamo mettere in campo per aiutare la cittadinanza a differenziare – spiega l’assessore San Martino – In questi mesi la differenziazione è già sensibilmente ambientata, vuoi per l’informazione che abbiamo dato, vuoi per la nuove attrezzature che rendono piu chiaro in questo intento: con questo servizio poco fuori dalla porta di casa speriamo dia una ulteriore spinta»

La piattaforma ecologica itinerante: «Verrà posizionata in tanti punti della città la domenica mattina e il primo lunedì del mese al mercato dello stadio e l’ultimo lunedi del mese al mercato di piazza repubblica – spiega Di Scerni di Sangalli – Qui si portano quei piccoli rifiuti che molto spesso danno dubbi o sono pericolosi. L’obiettivo che abbiamo è quello di far portare il più possibile i rifiuti qui, perché sono rifiuti che è meglio non disperdere».

I rifiuti che si potranno consegnare sono: piccole apparecchiature elettriche/elettroniche come i phon e ventilatori, robot da cucina, aspirapolveri, telefonini, computer, stampanti, lettori CD, DVD e Mp3, giocattoli elettrici. E ancora: contenitori di prodotti pericolosi, di liquidi, sostanze e oggetti, vuoti o pieni, contrassegnati con i simboli di pericolosità. O gli Oli usati: di cucina, di motore. Lampade al neon, fluorescenti, a gas, a risparmio energetico.

«A proposito di Olii usati, sono in vista diverse novità – ha spiegato l’assessore San Martino – Il contenitore mobile dove svuotare le bottiglie di olii usati, che seguirà la C.A.M., e un nuovo contenitore, che sarà fornibile gratuitamente a richiesta, dove conservarli in casa prima di portarli alla piattaforma ecologica».

IL CALENDARIO FINO A FINE SETTEMBRE DEL “TOUR” DEL CENTRO AMBIENTALE MOBILE

L’assessore Nicoletta San Martino e Sandro Di Scerni di Sangalli

– domenica 17 luglio, in via Trolli a Casbeno (Cimitero),

– domenica 24 luglio, in piazzale Bulfaretti (San Carlo),

– lunedì 25 luglio, presso il mercato di piazza Repubblica,

– domenica 31 luglio, in piazza Spozio (San Fermo),

– lunedì 1 agosto, presso il mercato di piazzale De Gasperi (Masnago – stadio),

– domenica 7 agosto, in largo Grazia Deledda (Bustecche),

– domenica 14 agosto, in via per Bodio (Capolago),

– domenica 21 agosto, in piazzale De Gasperi(Masnago – stadio),

– domenica 28 agosto, in via Mulini Grassi (Sant’Ambrogio),

– lunedì 29 agosto, presso il mercato di piazza Repubblica,

– domenica 4 settembre, sulla strada provinciale 62 (Rasa),

– lunedì 5 settembre, presso il mercato di piazzale De Gasperi (Masnago – stadio),

– domenica 11 settembre, in via Ettore Ponti (Calcinate del Pesce),

– domenica 18 settembre, in largo Martiri della Libertà (Ippodromo),

– domenica 25 settembre, in via dei Prati (Schiranna),

– lunedì 26 settembre, presso il mercato di piazza Repubblica,

– domenica 2 ottobre, in via Foresio (Masnago – piazzale Don Giuseppe Tornatore),

– lunedì 3 ottobre, presso il mercato di piazzale De Gasperi (Masnago – stadio).

Va ricordato che per poter consegnare i rifiuti presso il C.A.M. è necessario presentare la tessera sanitaria – CRS: il conferimento infatti è possibile soltanto ai cittadini di Varese.