Arriva la tecnologia, nuove regole per entrare nella piattaforma ecologica di Varese

(nella foto, l’assessore San Martino e il dirigente della Sangalli Fossati durante la commissione)

Una nuova entrata tecnologica, con barriere azionate dalle carte CRS per le utenze domestiche e telecamere che “leggono” la targa e verificano l’appartenenza a una società autorizzata al trasporto rifiuti per le utenze non domestiche: è la novità annunciata dalla ditta Sangalli nel corso della commissione Ambiente del comune di Varese, che ha fatto il punto della situazione dopo i primi sei mesi di gestione della nuova azienda per l’igiene urbana.

La novità vuole regolamentare gli accessi e renderli esclusivi ai cittadini di Varese, «Per una questione di ordine della piattaforma e di sicurezza» Come ha spiegato Giacomo Fossati, direttore tecnico della Sangalli.

La nuova società ha cominciato a gestire la piattaforma di via dell’Ecologia, in realtà, solo da un paio di mesi: «I primi quattro mesi dell’anno sono rimasti in capo alla gestione precedente, poi è passata alla nostra. Maggio e giugno hanno già dato un ottimo risultato: la drastica riduzione del conferimento dei rifiuti, che nei primi quattro mesi erano tra i 273.000 a 391mila chili, mentre a maggio e giugno sono stati conferiti rispettivamente 172mila e 153mila chili».

Il motivo? «Erano in diversi a conferire rifiuti extra comunali che con la nostra gestione sono stati rimandati indietro. Inoltre, nella piattaforma ecologica sono consentiti solo alcuni tipi di conferimenti: ingombranti, legno, metalli. Gli inerti, per esempio, non sono possibili. E’ una regola che vale da sempre, ma non era sempre rispettata».

Inoltre, è stata fatta rispettare anche una regola antica ma spesso disattesa: «Quella che è possibile conferire gli ingombranti solo se portati da un veicolo di proprietà di chi conferisce. Una regola che ha creato diverse incomprensioni».

E che proprio la nuova tecnologia potrebbe risolvere: «Il nuovo sistema di gestione dell’entrata prevede la possibilità di far entrare con un qr code creato appositamente per chi chiede il permesso di utilizzare un furgone a noleggio o di un amico: vale per un solo passaggio, ma può risolvere finalmente un problema che si trascina da anni».