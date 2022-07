Arrivano i campionati mondiali, il lido della Schiranna chiuso al pubblico fino al 5 agosto

L’arrivo dei Mondiali under 19 e under 23 di canottaggio, in programma dal 22 al 31 luglio, mette in stand by la piscina del Lido della Schiranna.

Il lido infatti è stato messo interamente a disposizione dal Comitato Organizzatore alla Federazione Internazionale, area del bar e della piscina compresi.

Saranno perciò chiusi al pubblico da oggi (18 luglio) al 5 agosto sia la piscina che il bar.