Arrivano nuovi temporali su Varesotto e Alto Milanese

Nuovi temporali sono attesi nelle prossime ore di oggi, 28 luglio, su Varesotto e Alto Milanese: Regione Lombardia ha diramato l’allerta – livello “giallo” – per precipitazioni temporalesche tra giovedì e venerdì.

Nel corso del pomeriggio di oggi 28 luglio sono attese nuove precipitazioni diffuse sui settori alpini, prealpini e Appennino, anche a

carattere temporalesco di moderata intensità. Dal tardo pomeriggio la perturbazione interesserà anche la fascia di pianura, prima dalla parte occidentale – Alto Milanese e Magentino – in estensione, tra tardo pomeriggio e sera, a buona parte della fascia di alta pianura e pedemontana, in concomitanza con una intensificazione delle precipitazoni a carattere temporalesco, da moderate diffuse a sparse forti.

Domani venerdì 29 luglio, nel corso della notte previste ulteriori precipitazioni sui settori di alta pianura e fascia pedemontana anche a carattere temporalesco, in attenuazione nel corso della mattinata. Dal pomeriggio un nuovo aumento dell’instabilità determinerà precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale sui settori alpini e prealpini, per poi coinvolgere nelle ore centrali in maniera diffusa anche la parte centro occidentale della pianura e Appennino. Nella serata di venerdì i settori alpini e prealpini vedranno i fenomeni in progressiva attenuazione (già a partire dalle ore tardo pomeridiane) fino a parziale esaurimento, mentre le precipitazioni interesseranno anche la parte orientale della pianura mentre

Gli eventi temporaleschi saranno globalmente diffusi di moderata intensità, da localmente a sparsi anche di forte intensità. Nella seconda parte della giornata rinforzi di vento con particolare riferimento alla bassa pianura a partire dalle ore tardo pomeridiane in concomitanza con gli eventi temporaleschi più intensi.

Martedì sera i temporali hanno mostrato particolare intensità sul Basso Varesotto e Alto Milanese, con danni a Saronno e Legnano, mentre minori sono stati i disagi su Gallaratese e Valle Olona (nella foto di apertura: il temporale di martedì visto da Vergiate).