Auguri al Gruppo Alpini di Luino: cento anni di cuore e aiuto alla comunità

(Foto di Ivano Aglieri)

Conclusi ieri, domenica 3 luglio, i festeggiamenti per i 100 anni del Gruppo Alpini di Luino. Per l’occasione la città si è vestita a festa e i negozianti hanno realizzato delle vetrine a tema con immagini e oggetti dedicati all'”Alpino”.

Posa di corone ai monumenti ai caduti del Comune di Luino, musica e tanta voglia di stare insieme e ricordare: questo è ciò che ha caratterizzato i primi tre giorni di luglio della cittadina lacustre, che in ultimo ha visto la posa in acqua di una Corona in memoria dei caduti in mare o in lago e un lungo corteo con più di 350 alpini in marcia.

Un ultimo momento importante che ha lasciato in silenzio, per manciate di minuti, l’intera città. Tra le piume dei cappelli ciò che ha colpito di più la popolazione è stato il grande striscione che riportava lo storico motto della sezione luinese “Vogliamoci bene”.

«Per raccontare la nostra storia ci vorrebbe un libro con “parole” e molte immagini , rischiando persino di non ricordare degnamente tutti gli alpini che hanno lasciato un impronta importante alla città di Luino in questi 100 anni di vita . Pertanto, oggi – ha detto durante la cerimonia il capogruppo Piermarcello Castelli – mi limiterò a sottolineare che la presenza sul territorio del nostro Gruppo e la sua ininterrotta attività sotto la regia della Sezione, nata solo due anni dopo nel 24, hanno dato alla società del Luinese, la possibilità di poter contare sempre su una grande famiglia caratterizzata da tante teste e tante individualità , ma dove tutti hanno contribuito e si sono impegnati per perseguire il bene comune, con sacrificio e abnegazione, consci che la forza delle idee e quindi della ragione, supera sempre quella delle armi. L’odierna adunanza – ha continuato Castelli – come ebbe a dire 31 anni fa l’allora sindaco “Alpino” Carlo Volontè, in occasione della commemorazione del 70° anniversario del monumento, ci consente di meditare per un attimo su di una realtà disadorna, forse sarebbe meglio dire. Non più ornata di allori e di celebrazioni, ma più continua, accomunante, eguale per tutti: quella in estrema sintesi, del sacrificio, del dolore, del lutto(…). In altre parole , per non essere fraintesi e per non passare per nostalgici, noi Alpini di oggi, non intendiamo celebrare un passato di guerre e sacrifici, ma la semplice ricordanza e il riconoscimento del sacrificio. Per trarre auspicio di pace all’interno dei nostri cuori, dal modo di porci di fronte alla realtà della vita. Pronti a dare e a difendere il dovuto mutuo rispetto. Auspico quindi che questa commemorazione sia per tutti non solo un momento di festa per un traguardo raggiunto – ha concluso il capogruppo – ma diventi l’impegno a Volersi Bene , come recita il motto della nostra piccola in numero, ma grande Sezione di Luino, che siamo orgogliosi di ostentare, ad ogni appuntamento ufficiale e come anche oggi abbiamo fatto con lo striscione che dice : “Vogliamoci bene”, il quale ci ha consentito in questi cento anni di consolidare e promuovere quello spirito di fratellanza che ci unisce e ci fa sentire parte attiva di una grande famiglia. Ricordiamoci tutti che la Fratellanza viene solo ed esclusivamente dal cuore di ciascuno di noi e che nessuno la può imporre se non la si ha dentro. Impegniamoci quindi a continuare su questa strada con tutte le forze che abbiamo e per gli anni a venire come i nostri padri ci hanno insegnato. Sotto il cappello alpino siamo tutti fratelli».

Il Gruppo si è poi riunito al ristorante pizzeria “Gli Artisti” per godersi un buon pranzo in compagnia di tutti, in un ambiente conviviale e gioioso.