Automedica e posti letto: Artoni scrive all’assessore Moratti per l’ospedale di Luino

Senza automedica e con meno posti letto, turni massacranti per il personale e situazione difficile per il caldo: sono i temi della lettera inviata dal consigliere comunale di Azione Civica Furio Artoni alla vice presidente regionale e assessore al Welfare Letizia Moratti proprio sul tema sanità a Luino.

Artoni, che ricopre anche la figura di presidente del Comitato Ospedale di Luino 3. 0 stende quattro punti da sottoporre all’assessore chiedendo un incontro.

1) L’ auto medica è stata tolta, strumento indispensabile per intervenire per le patologie tempo dipendenti sopra tutto su un vasto territorio quale è quello del luinese. Il motivo è fornito è stato la sottrazione del medico rianimatore destinato a tale auto che ha costretto AREU a non poter sostenere il servizio, sembra adesso la rimettano ma questi atteggiamenti ondivaghi non migliorano la situazione;

2) molti posti letto dei sub acuti sono stati trasferiti all’ospedale di Angera, con una riduzione drastica della capacità d’accoglienza dell’ospedale luinese;

3) turni di anestesisti massacranti che non permettono agli operatori di svolgere con serenità il proprio lavoro.

4) reparti interi privi di aria condizionata con temperature interne superiori a 30 gradi che ultimamente hanno scatenato polemiche da parte degli utenti.