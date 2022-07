Azul no Azul, a Lisbona il nuovo lavoro del regista varesino Gianmarco Donaggio

Il regista italiano Gianmarco Donaggio, nato a Varese, presenterà al prestigioso MNAC – The National Museum of

Contemporary Art in Chiado (Lisbona), il cortometraggio sperimentale “Azul no Azul” (titolo inglese Blue in Blue), un viaggio cinematografico all’interno del giardino di sculture di MNAC.

Azul no Azul è il risultato dell’incontro tra il pittore Nelson Ferreira e il regista Gianmarco Donaggio. Il blu è lo spazio liminale dove il movimento attraversa lo statico, la pittura incontra il cinema e la tensione dinamica libera sogni. Il blu, nel film, non è un’affermazione né un colore, ma piuttosto l’emergere di un sentimento. Una tela vuota in cui lo spettatore può lasciarsi cadere nella contrazione ed espansione del flusso luminoso.

Azul no Azul sarà presentato in anteprima giovedì 28 luglio dalle 18:30 alle 20:00 durante l’inaugurazione della mostra di Nelson Ferreira “A pintura sublimou o espírito” al MNAC – The National Museum of Contemporary Art in Chiado (Lisbona). Prima della proiezione, il regista Gianmarco Donaggio e l’artista Nelson Ferreira introdurranno il film.

Un trailer del film è disponibile sul sito web del regista: https://www.gianmarcodonaggio.com/azul- no-azul . Il film sarà disponibile al museo dal 28 luglio al 15 settembre 2022. Su richiesta è possibile ricevere un link per vedere il film online.

Crediti:

Producer/Director/DoP/Editor/Music: Gianmarco Donaggio

Concept/Executive Producer: Nelson Ferreira

Location: MNAC – the national museum of contemporary art in Chiado.

Thanks: MNAC Director Emilía Ferreira

Azul no Azul – Experimental Film / 1 screen / 4k / 16:9 / color / 00:06:22 / 2022

Contatto: jimmydonaggio@gmail.com