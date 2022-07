Battesimo Civico per i maggiorenni e Concerto per la Pace a Porto Valtravaglia

Ai diciottenni la consegna della costituzione, poi lo spettacolo dell’orchestra Ex Novo di Novara

L’ amministrazione comunale di Porto Valtravaglia è lieta di invitare tutti i concittadini, villeggianti, turisti, sabato 16 luglio in piazza Imbarcadero (piazza fronte lago) alle ore 20.00 per il Battesimo Civico dei neo maggiorenni del comune con la consegna della Costituzione Italiana.

A seguire, alle ore 21.00 circa, l’orchestra Ex Novo di Novara si esibirà in un speciale concerto per la Pace, con brani tratti dalla grande tradizione operistica.

Ingresso libero.