In bicicletta sulla superstrada, lo sciopero di Trenord e il parco “segreto” di Laveno nel podcast del 7 luglio

Le principali notizie di giovedì 7 luglio:

Ha creato parecchio trambusto la leggerezza commessa da un ciclista australiano durante il suo giro di allenamento nel basso Varesotto questa mattina, giovedì 7 luglio, intorno alle 9. Tra una pedalata e l’altra, dovendo raggiungere Legnano e trovandosi nei pressi di Malpensa, lo sportivo ha inforcato l’entrata per la superstrada 336 e si è trovato a percorrere l’arteria ad intenso scorrimento. Oltre ad essere una situazione pericolosa la presenza del ciclista ha disorientato gli automobilisti che hanno rallentato il traffico. In breve si è creata una lunga coda in direzione Milano e sono partite molte segnalazioni alle forze dell’ordine. L’uomo è stato infine intercettato dagli agenti in moto della polizia locale di Busto Arsizio e scortato fino all’uscita di Busto dove è stato identificato e multato per la leggerezza commessa.

Dalle 3.00 di domenica 10 luglio, alle 2.00 di lunedì 11 luglio 2022, è stato indetto uno sciopero che interessa il personale viaggiante di Trenord. Saranno istituite delle corse sostitutive con autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie per i soli servizi aeroportuali Malpensa Express. L’agitazione sindacale potrà generare ripercussioni al Servizio Regionale, Suburbano e al Servizio Aeroportuale. Poiché lo sciopero si terrà in una giornata festiva, non sono previste fasce orarie di garanzia.

Un piano per un rischio moderato e uno se l’allerta sale. Ats Insubria si prepara alla campagna vaccinale d’autunno contro il Covid. Al momento il Ministero della Salute prevede di richiamare tutti gli over60 e i pazienti fragili per la seconda dose booster. Il Ministro Speranza ha detto che entro la fine del mese verranno definite le categorie da coinvolgere a seconda della situazione. Se il rischio sarà basso saranno 4 le sedi vaccinali nel Varesotto: all’ospedale di Varese, all’ex caserma di Gallarate e nelle due sedi gestite dai medici di base ad Acisate e Saronno. Se l’allerta dovesse alzarsi, verrebbero aumentate le linee vaccinali dei 4 centri e si aggiungerebbe il presidio ospedaliero di Angera. L’Unità di crisi della regione, intanto, sta anche definendo un nuovo piano per l’erogazione dei tamponi e un eventuale centro di sorveglianza allo scalo di Malpensa se i dati dovessero essere alti al rientro dalle vacanze estive.

Riapre al pubblico il 17 luglio il parco delle Torrazze di Laveno Mombello. Dopo più di trent’anni dalla chiusura, il grande spazio verde, con alberi e balconate affacciate sul Lago Maggiore viene restituito ai cittadini. E per l’occasione verrà riaperta anche la passeggiata Romanini, un tratto di pochi centinaia di metri ma fondamentali perché permettono di collegare definitivamente tutto il lungolago di Laveno Mombello, da Nord a Sud. La data del 17 luglio inoltre, non è stata scelta a caso: in concomitanza ci sarà anche la chiusura al traffico della Sp69, nel tratto da Laveno a Cerro, che potrà essere invece percorsa da ciclisti e camminatori

Compie dieci anni e rinasce a nuova vita il pontile di Varese, installato alla Schiranna nel 2012 (In occasione di una gara internazionale di canottaggio, i campionati europei del 2012) e “messo in secca” nel 2018 dopo una serie di disavventure. Dopo una serie di vicissitudini, questa volta, il comune di Varese ha l’intenzione di ripristinare la navigazione pubblica da Schiranna all’isolino Virginia, e per farlo ha “preso in custodia” e in proprietà il Pontile, che gli è stato donato dal Comitato organizzatore dei Campionati Internazionali di Canottaggio Varese e quindi ora di proprietà della città.