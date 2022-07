Black out elettrico nella sede del 118 di Rozzano: collegamenti rallentati con i mezzi di soccorso

Black out elettrico nella sede SOREU, dell’emergenza urgenza, a Rozzano. Si è verificato nella serata di ieri, 7 luglio, e ha un causato malfunzionamenti estesi su tutta la zona, compresi i collegamenti tra i Data Center del sistema informatico di AREU. “Non si è trattato di un attacco hacker” precisa Areu.

Si è però verificato un rallentato dei collegamenti tra le SOREU (Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza) e i mezzi di soccorso e tra la Centrale NEA 116117 e le postazioni dei medici di continuità assistenziale (ex guardia medica).

Ha sempre funzionato senza alcuna criticità il Numero Unico per le Emergenze 112, i cittadini hanno pertanto continuato ad avere risposta sia per il soccorso sanitario che per quello tecnico e di pubblica sicurezza.

Il servizio di gestione e coordinamento dei soccorsi sanitari delle SOREU è stato garantito con le apposite procedure sviluppate per far fronte a situazioni di questo genere, che permettono il mantenimento dell’operatività.

Il sistema è stato totalmente ripristinato intorno a mezzanotte.