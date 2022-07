Con il Bossalito alla scoperta delle Piane Viscontee del Varesotto

La si può definire la camminata d’inaugurazione delle Piane Viscontee. Si terrà domenica 10 luglio: la partenza è prevista alle 9.30 da Crosio Della Valle, così come l’arrivo.

Un’iniziativa davvero particolare inserita nel programma del Bossalito 2022, il palio organizzato dall’associazione IN Valbossa aps, e che vedrà nel weekend del 9 e 10 luglio lo svolgimento delle ultime gare e la premiazione delle squadre vincitrici. Dodici i paesi in gara, Albizzate, Azzate, Lozza, Brunello, Buguggiate, Sumirago, Crosio Della Valle, Daverio, Mornago, Castronno, Casale Litta, Bodio Lomnago, che si sono affrontati in gare ludico-sportive: dalla pallavolo alle freccette, dal padel alla sfida a scacchi.

L’idea della camminata, che chiude l’edizione del 2022 del Bossalito, è del tutto nuova. Lo scopo non è soltanto quello di riunire i cittadini dei vari comuni ma anche quella di far conoscere un territorio, dietro casa, sconosciuto ai più.

La giornata prevede il ritrovo alle 8 a Crosio Della Valle, in zona municipio. Due i percorsi, uno di 8 chilometri e uno, più breve alla portata dei bambini, di 4. La quota d’iscrizione è di 10 euro, e si riceveranno sacca più una maglietta personalizzata, oppure di 5 euro con braccialetto o cappellino del Bossalito.

In che modo la camminata porterà punti ai paesi iscritti al palio? Ogni partecipante residente nel paese darà 2 punti al suo Comune; i non residenti che dichiareranno di voler sostenere un paese in particolare, porteranno a quel comune 1 punto. La passeggiata attraverserà zone verdeggianti, in piano, tra Azzate, Brunello, Crosio Della Valle, Mornago e Sumirago.

Le Piane Viscontee del Varesotto

Il progetto è ambizioso delle Piane Viscontee porta la firma di un architetto, Stefano Biondaro. Si tratta di un grande parco, che di fatto esiste, almeno per ora solo “sulla cartina”, compreso tra i Comuni di Azzate, Brunello, Crosio della Valle, Casale Litta, Daverio, Galliate Lombardo, Mornago, Sumirago e Jerago. Un’area verde che connette il Lago di Varese al Parco del Ticino. L’obiettivo è valorizzare sentieri e percorsi che permettono di raggiungere e collegare edifici storici, luoghi di rilievo e aree verdi e boschive dei comuni coinvolti, a piedi come in bici (qui il progetto dell’ecomuseo), ma anche rendere più fruibili gli spazi attorno a casa nostra, dare la possibilità di fare mobilità dolce nei nostri luoghi. La camminata di domenica (nel video qui sotto i paesi che verranno toccati) sarà un’occasione interessante per conoscere meglio una parte della nostra terra e venire in contatto con la natura.