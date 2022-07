Buona estate da Uisp Varese: settembre porterà tante novità

Questo che state leggendo è l’ultimo numero della rubrica Uisp prima della pausa estiva. Lo speciale di VareseNews – a cui siete affezionati, lo sappiamo – tornerà a settembre con tanti nuovi servizi e interviste, continuando come ha fatto in questi mesi invernali a dare voce a chi considera lo sport “di tutti e per tutti”.

Adesso, cari lettori, ci si addentra nel cuore dell’estate, la stagione dove la scuola si ferma e i ritmi si fanno meno frenetici. «Vi auguro di riuscire a stare il più possibile all’aria aperta, di nuotare, di camminare e di mangiare in modo sano, prediligendo frutta e verdura, perché una buona alimentazione è fondamentale per adottare uno stile di vita corretto – è il saluto di Rita Di Toro, presidente di Uisp Varese – Vi auguro delle buone vacanze e di riuscire a rilassarvi e a muovervi il giusto, coniugando lo sport al meritato riposo».

Il mese di settembre si preannuncia ricco di soprese in casa Uisp. Riprenderanno i corsi più richiesti e popolari, come la ginnastica a rotazione, con esercizi di postura e di mantenimento, e la ginnastica dolce per i nonni, che è una delle attività più gettonate insieme a g.a.g e pilates con Sara. Ma ci saranno anche tante novità: una fra tutte, la psicomotricità.

Queste settimane di fermo serviranno per ricaricare le batterie e ripartire più forti ed energici di prima, «sempre nella speranza di riuscire a convivere serenamente con la pandemia, che a un certo punto credevamo sconfitta, ma che invece c’è ancora e di cui bisogna tener conto» conclude Di Toro, riferendosi alle tante persone che purtroppo sono ancora positive e alle prese con i sintomi del Covid. Bene quindi la spensieratezza, ma con qualche attenzione in più rispetto al passato, e con la consapevolezza che mantenersi attivi e in salute è la prima cosa da fare per alzare le difese immunitarie del corpo, e quindi per stare bene.

TERZO SETTORE – Un webinar con gli esperti per le novità sulle normative

La gestione dei volontari negli enti del terzo settore, alla luce della riforma, prevede una serie di novità rispetto alle precedenti normative di riferimento (in particolare la legge 266 del 1991). Per capirne di più, il 18 luglio, dalle 17.30 alle 19, ci sarà il secondo webinar sul tema, dal titolo: “Dal registro all’assicurazione: gli adempimenti per la gestione dei volontari”. Interverranno Elena D’Alessandro di CSVnet su “Rimborsi spese ed eventuale regolamento in autocertificazione: modalità di approvazione e contenut”; Francesca Colecchia di Arsea srl su “Registro volontari cartaceo e telematico e gestione dei volontari occasionali”; Mario Moiso presidente dell’organo controllo di Anpas nazionale su “L’assicurazione dei volontari: come attivarla e quali rischi copre”.

L’incontro si svolgerà on line, su Zoom e in diretta sul canale facebook di “cantiere terzo settore”, e verrà rilanciato su CSVnet e Forum nazionale terzo settore. Si invita ad inviare i propri quesiti a: info@cantiereterzosettore.it.

SOCIAL NETWORK – Uisp Varese è anche su Instagram

(A. M.) Uisp Varese da qualche settimana ha aperto un profilo Instagram, “la prima delle 100 migliori app per iPhone di tutti i tempi”, “uno dei social network più influenti al mondo”, nonché “una delle 50 migliori applicazioni Android per il 2013”.

Uisp Varese ha pensato a una pagina in cui dare risalto alle attività dell’associazione e soprattutto alle società sportive affiliate a Uisp che possono utilizzare il nuovo canale per inoltrare foto e notizie da divulgare. A marzo 2022, l’uomo più seguito sul social network era il calciatore Cristiano Ronaldo con 416 milioni di follower, mentre la donna più seguita era l’imprenditrice Kylie Jenner, con 320 milioni di follower. Uisp Varese non ambisce a questi numeri, ma invita tutti a seguire il nuovo canale. A dare impulso alla pagina è stata la social media manager Chiara Frangi, anima anche di questa rubrica. Uisp Varese, parallelamente, ha intensificato la presenza su Facebook, sempre con l’obiettivo di esservi sempre più vicino, a portata di click.