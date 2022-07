Burattini in piazza Cairoli ad Azzate per la Festa di Sant’Anna

Torna la bella Festa di Sant’Anna ad Azzate. Organizzata dalla Pro Loco di Azzate, con il patrocinio del Comune, si terrà in piazza Cairoli, uno dei luoghi più caratteristici del centro storico del paese.

Alle ore 20.15 Santo Rosario presso la chiesa di Sant’Anna. Alle 21 i bambini saranno accolti dai burattini della Compagnia Roggero con uno spettacolo dal titolo “Arlecchino, Pulcinella e Bibitello”. In scena Arlecchino e Pulcinella con i loro compagni d’avventura: come tradizione per la festa di Sant’Anna burattini a guanto per una simpatica rivisitazione della commedia dell’arte. Alla fine dello spettacolo pop corn per tutti.