Busto Arsizio cerca partner per iniziative per la Settimana Europea della Mobilità

“Better Connections”, ovvero “migliori Connessioni” , è lo slogan scelto per la ventunesima edizione della Settimana Europea della Mobilità che si terrà anche a Busto Arsizio dal 16 al 22 settembre.

Con questo tema si vuole promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi. In particolare le persone che stanno offrendo la loro esperienza, creatività e impegno per aumentare la consapevolezza sulla mobilità sostenibile, per promuovere il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, per raggiungere e creare connessioni tra i gruppi esistenti e il nuovo pubblico. (per saperne di più questo è il sito)

L’assessorato alla Mobilità sostenibile intende dare risalto a questo importante evento organizzando convegni e iniziative sugli argomenti indicati (a breve il calendario).

Chiunque fosse interessato a partecipare con idee e proposte (anche da sviluppare insieme), che possano contribuire a divulgare i temi della mobilità sostenibile può segnalare il proprio nominativo, con una breve descrizione dell’iniziativa che vorrebbe realizzare, al seguente indirizzo mail: mobilitymanager@comune.bustoarsizio.va.it