Busto Arsizio corre per il Palaginnastica, lavori aggiudicati entro marzo 2023

Nuova giunta, dopo quella di mercoledì, per la squadra del sindaco Emanuele Antonelli che oggi si è occupata di due progetti relativi ai finanziamenti Pnrr e di Regione Lombardia. Il primo è quello che riguarda la realizzazione del Palaginnastica, il secondo è quello relativo alla progettazione degli interventi nell’area dell’ex-macello. Terzo punto approvato riguarda la realizzazione dei parcheggi rosa, recentemente al centro di una mozione del Pd.

Ecco le principali decisioni assunte dalla giunta che si è riunita oggi.

ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PALAGINNASTICA

Su proposta del sindaco, la giunta ha approvato l’ accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, per la realizzazione del nuovo palaginnastica nell’area dell’ex palaghiaccio di Beata Giuliana.

Si tratta di un passaggio amministrativo necessario ad ottenere il finanziamento di € 2.500.000, concesso dalla Presidenza del Consiglio nell’ambito del PNRR Missione 5 (Cluster “Realizzazione di nuovi impianti polivalenti indoor con almeno tre discipline sportive praticabili, cittadella dello sport impianto polivalente prevalentemente outdoor con almeno tre discipline sportive praticabili, impianto natatorio”).

La giunta ha approvato anche la modifica al cronoprogramma relativo ai tempi di realizzazione dell’intervento: in base all’accordo, infatti, i lavori devono essere aggiudicati entro il 31 marzo 2023 e terminati entro e non oltre il 31 gennaio 2026.

STUDIO DI FATTIBILITA’ PER L’AREA EX MACELLO

La giunta, su proposta del sindaco, ha approvato lo studio di fattibilità realizzato da Agesp Attività Strumentali relativo alla rifunzionalizzazione degli immobili compresi nell’area dell’ex macello di via Pepe, per un importo complessivo di € 5.560.000.

Con questo progetto l’Amministrazione parteciperà alla manifestazione di interesse predisposta dalla Regione Lombardia per raccogliere proposte nell’ambito dell’ Accordo di Rilancio Economico Sociale e Territoriale – AREST per l’attrattività e la competitività di territori e imprese e il sostegno all’occupazione.

Partner del Comune sarà la Cooperativa sociale Aslam, individuata attraverso un avviso pubblico rivolto a soggetti privati disponibili a formulare proposte operative da strutturare mediante il ricorso a forme di partenariato pubblico – privato.

STALLI ROSA

Su proposta dell’assessore Loschiavo, la giunta ha approvato l’adesione al bando del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per ottenere un contributo per la realizzazione di 30 stalli “rosa” riservati alla sosta dei veicoli di donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni (in allegato la planimetria).

Già nel settembre 2021 l’esecutivo aveva deliberato la necessità di istituire aree di sosta riservate alle donne in stato di gravidanza o alle famiglie con bambini piccoli: il decreto del M.I.M.S di aprile permette ora di ottenere un contributo per la loro realizzazione. Il contributo sarà richiesto, nell’ambito del medesimo bando, anche per 30 stalli riservati alle persone con disabilità motoria già realizzati nell’anno 2021.