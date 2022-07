Busto Arsizio Sport dà appuntamento al 2023, Artusa: “Un successo enorme”

Un successo dei giovani di Busto Arsizio e della città. Busto Arsizio Sport si è concluso ieri sera, domenica, con le premiazioni delle squadre vincitrici dei tre tornei di calcetto, basket 3vs3 e beach volley. Per la cronaca i vincitori sono il team Deportivo Sinaghino per il calcetto, Basket Mania per il basket e i Truce Boys per il beach volley.

La felicità negli occhi di Giuditta, Vanessa, Filippo, Massimo e Margherita (il quintetto di ragazzi di Busto Arsizio Aiuta che ha ideato e organizzato tutto, ndr) è superiore solo alla fatica di questa sette giorni di sport nelle piazze, realizzata con il sostegno dell’assessorato allo Sport retto da Maurizio Artusa, orgoglioso di aver promosso e favorito questa manifestazione, inusuale per la compassata Busto Arsizio: «Grazie a Busto Arsizio Aiuta per aver organizzato questo progetto meraviglioso, grazie a chi mi ha aiutato a poterlo mettere in atto dal punto di vista amministrativo».

Prosegue Artusa: «Più giovani nelle piazze, attraverso lo sport di base, assicurano anche un volano per il commercio. Grazie ai commercianti di piazza San Giovanni e Piazza Santa Maria, a Forus, per aver assicurato sempre la massima disponibilità per la riuscita dell’evento. Grazie alla Protezione Civile, alla Croce Rossa e alle forze dell’ordine per aver vegliato su questi ragazzi. Al 2023! Grazie anche agli sponsor che hanno creduto in questo progetto! Anche con il loro aiuto tutto questo è stato possibile».

Il ricavato della manifestazione che ha visto partecipare oltre 250 persone andrà alla pediatria dell’ospedale di Busto Arsizio.