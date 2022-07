Caccia al tesoro musicale con indizi sonori nei boschi tra Orino e la Rocca

Un pomeriggio nel fresco del bosco sabato 9 luglio per scoprire la musica e i suoi vari aspetti: è il tema principale della Caccia al tesoro musicale organizzata dall’Amministrazione Comunale di Orino. Non una banale caccia al tesoro con messaggi in codice scritti su carta di pergamena, ma leggiadri indizi sonori, opportunamente sussurrati dai musicisti della Filarmonica di Laveno nascosti tra alberi e sentieri dei boschi che portano dal borgo di Orino alla Rocca. Qui si svelerà il tesoro, in un’esperienza indimenticabile per tutti.

Originale e divertente la manifestazione è nata da un’idea di Margherita Gianola e Andrew Joliffe all’interno del circuito di iniziative MusiCuvia, la rassegna musicale valcuviana sostenuta, oltre che da cinque comuni della Valcuvia, anche dall’Associazione Momenti Musicali, e resa possibile anche grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

La giornata sarà un’ occasione di condivisione e divertimento speciale per le famiglie con bambini e per chiunque voglia cogliere la sfida, sia per chi conosce ogni aspetto della musica, sia per chi non è molto esperto di note.

Sarà una caccia al tesoro inusuale soprattutto perché alcuni componenti della Filarmonica “G.Verdi” di Laveno, ben mimetizzati tra la vegetazione proporranno degli indizi suonati e affidati al vento. I bambini e i loro genitori dovranno concentrare la loro attenzione per captare e riconoscere i suoni musicali inaspettati in ambiente boschivo: riconoscendo gli strumenti, i partecipanti ne trarranno utili indicazioni , sul percorso che porterà verso la Rocca dove è nascosto il tesoro.

Qui i partecipanti troveranno un vero e proprio premio musicale: il percussionista Emilio Bonvini offrirà loro la possibilità di vivere una “drum circle”, un’esperienza nuova e coinvolgente di fare musica insieme.

Lo staff di Musicuvia dà appuntamento per sabato 9 luglio alle ore 15.30 a Orino, in piazza XI Febbraio per vivere un’esperienza musicale insolita.