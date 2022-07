Calcio femminile, Pro Patria e Pink Stripes uniscono le forze per il settore giovanile

Insieme per iniziare un nuovo percorso dedicato alle giovani calciatrici dai 6 ai 16 anni. A Busto Arsizio la Pro Patria, società di calcio professionista, e le Pink Stripes, prima squadra cittadina “in rosa”, uniscono le forze e organizzano un primo open day di calcio femminile.

Il primo appuntamento in programma è già per questo sabato, 16 luglio, a partire dalle ore 17 al Centro Sportivo Malerba di San Vittore Olona, nelle stesse giornate in cui va in scena in Inghilterra l’Europeo che vede le azzurre impegnate a superare il girone – oggi giovedì 14 – contro l‘Islanda e poi lunedì sera (18 luglio) contro il Belgio per rimediare alla brutta e cocente sconfitta subita per mano della Francia appena tre giorni fa.

«Tutte le bambine e le ragazze dai 6 ai 16 anni che vogliono avvicinarsi al calcio, dare i primi calci al pallone e costruire le squadre bustocche del domani saranno accolte da Istruttori e Preparatori qualificati FIGC» questo l’invito della società bianco-blu alle giovani calciatrici.

Per partecipare all’Open Day Femminile – spiega la Pro Patria – sarà necessario il certificato di idoneità sportiva, portare una bottiglia o borraccia nominativa e arrivare al campo già cambiati.