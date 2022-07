Cambia la viabilità a Gurone: invertito il senso di marcia in via Campagnetta e via Redipuglia

Sono ancora in corso i lavori a Gurone, dove gli interventi per ammodernare la rete idrica proseguono da mesi. Seguendo l’avanzamento delle opere, anche la viabilità della frazione di Malnate sta subendo dei cambiamenti, e altri sono in programma.

A partire da giovedì 7 luglio, il senso di marcia in via Campagnetta e in via Redipuglia verrà invertito come da Pums (piano urbano della mobilità sostenibile). Quindi via Adua – la strada che conduce alle Fontanelle e ai Mulini di Gurone dalla chiesa – sarà raggiungibile passando da via Piave, entrando in via Campagnetta, oppure da via Papa Giovanni.

Pertanto arrivando da via Adua, sarà consentita la sola svolta a sinistra e arrivando da via Ravina verso via Adua sarà possibile la sola svolta a destra.

“Ciò – spiega la nota comunale – per garantire un accesso Ovest-Est ulteriore al comparto, che ad oggi, ha tre percorsi che si sviluppano nella relazione Est-Ovest e uno solo che si sviluppa in senso opposto”.

Intanto, passando a Malnate e ai lavori che stanno interessando via Matteotti, la società Alfa, gestore della rete fognaria, ha terminato la parte di lavori di sua competenza. Il cantiere passa ora in gestione a Le Reti per i lavori legati alla rete idrica. Termine previsto: 7 settembre.