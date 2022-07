Canottaggio, con il Rotary ragazzi da tutto il mondo per scoprire il Lago di Varese

Ormai è una tradizione, nelle prime due settimane del mese di luglio le acque del Lago di Varese vedono protagonisti giovani provenienti da tutto il mondo che si cimentano nel canottaggio grazie a un’iniziativa voluta e organizzata dai dieci Rotary Club della provincia: RC Busto-Gallarate-Legnano-Ticino, RC Laveno-Luino-Alto Verbano, RC Varese, RC Varese Ceresio, RC Varese Verbano, RC Sesto Calende-Angera-Lago Maggiore, RC Insubriae Malnate, Bodio Laghi Sud, Sesto Calende Angera Club Satellite Sant’Anna e RC Tradate.

Giunto ormai alla sua 15esima edizione, quest’anno il progetto vede protagonisti dodici giovani tra i 15 e i 17 anni provenienti da altrettanti paesi: Finlandia, Francia, Israele, Polonia, Portogallo, Spagna e Turchia.

Da domenica 10 luglio, quando sono arrivati a Varese per alloggiare al Palace Hotel, e fino alla regata conclusiva di venerdì 22 luglio, questi giovani alterneranno momenti di formazione e di attività sportiva. Così, mentre al mattino sono affidati ai tecnici della Canottieri Gavirate per sviluppare la propria abilità alla voga, nel pomeriggio e alla sera sono invitati dai Rotary e dai Rotaract varesini alla visita delle principali bellezze del nostro territorio. Un’area geografica che, anche nelle precedenti edizioni, ha sempre riscosso grande attenzione e affascinato i giovani protagonisti del camp.

Il tutto in puro spirito rotariano di scambio di conoscenza e amicizia. L’iniziativa varesina s’inserisce infatti in un programma del Rotary International che ogni anno offre ai giovani di tutto il mondo – non solo figli di rotariani – l’opportunità di un contatto con realtà e culture differenti. Un programma che coinvolge come organizzatori oltre un milione di rotariani in 168 paesi.