Notti rumorose lungo i binari tra Varese e Laveno. Le ferrovie: “Un cantiere che si fa ogni vent’anni”

Passa il cantiere di rinnovo dei binari e la notte diventa rumorosa. Succede in queste notti a Cocquio Trevisago, lungo la linea ferroviaria Milano-Varese-Laveno di FerrovieNord, con proteste da parte di alcuni cittadini.

Ma toccherà anche ad altre località lungo la ferrovia: il rinnovo della tratta richiederà infatti lavori notturni per tutto luglio. Anche se i lavori toccheranno diversi punti e solo per alcuni giorni.

Le proteste

«Le sembra normale che alle 2,41 di notte dalla stazione di Cocquio arrivi ancora un rumore così assordante con sprigionamento in cielo di luci tutt’altro che coreografiche?». È la domanda di un cittadino che si è rivolto al sindaco Danilo Centrella.

«Se non cesserà immediatamente questa notturno ripetersi di un vero incubo – annuncia il nostro lettore – mi attiverò in tutti i modi legali anche con raccolta di firme e con denunce in tutte le sedi possibile per rivendicare il diritto ad una vita quanto meno normale per un cittadino».

I lavori previsti. Il sindaco: “Faremo verifiche, riposo sacrosanto”

L’arrivo del rumoroso cantiere stupisce anche il sindaco Centrella. «Limitare il riposo notturno, sacrosanto, comporta un grave disagio alle persone» ragiona il primo cittadino. «Mi prendo in carico l’impegno di valutare tramite assessori e Polizia Locale se sono state rispettati i limiti previsti per il riposo notturno».

I lavori di risanamento dei binari “si fa una volta ogni venti-trent’anni”

Ma di che lavori si tratta, nello specifico?

Da FerrovieNord viene spiegato che si tratta di lavori di risanamento della massicciata, come quelli che hanno già interessato la tratta da Malnate a Varese.

«Sono lavori che devono essere fatti per assicurare la piena sicurezza ferroviaria». Certo, il rumore è innegabile, con le macchine rincalzatrici che – per esempio – “assestano” il pietrisco sotto ai binari e che vengono fatti ogni 20-30 anni», battendo con una serie di martelli.

I lavori avvengono nella fascia tra le 22 e le 6 del mattino: come pressoché tutta la rete ferroviaria FN, anche la linea Milano-Varese-Laveno ha un intenso traffico diurno di treni passeggeri. Mentre questo tipo di manutenzione richiede interruzione della linea per diverse ore, possibile solo in orario notturno.

Come prosegue il cantiere della ferrovia tra Varese e Laveno

Complessivamente i lavori straordinari di FerrovieNord interesseranno 102 km di binari: come detto è una operazione straordinaria, non a caso annunciata già lo scorso anno (al di là della progressiva attuazione per tratte).

Ma al di là del “caso” a Cocquio Trrevisago, qual è il programma generale sulla linea?

FerrovieNord prevede di completare nell’arco di questa settimana i lavori a ridosso della stazione Cocquio, poi settimana prossima il cantiere si trasferirà a Gemonio. Complessivamente i lavori sulla linea Varese-Laveno saranno completati entro il mese di luglio.