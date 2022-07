Da Capolago a Roma in bici per salutare un’ultima volta i genitori portati via dal Covid

Un viaggio per spendere le lacrime non ancora versate dalla scomparsa dei propri genitori – entrambi portati via dal Covid – ma anche per imparare qualcosa in più di se stessi. Sabato 6 agosto Elisa Carcano, presidente della Cooperativa di Capolago, partirà da sola a bordo di una bici elettrica per un lungo viaggio attraverso mezza Italia, che la condurrà fino a piazza San Pietro a Roma.

Tutto è nato da una promessa. «Il 15 ottobre 2020 – racconta Elisa – mia mamma è morta di Covid, il 30 marzo il mio papà, dopo 70 giorni di terapia intensiva. In quei giorni ho promesso che se mio padre fosse riuscito a tornare a casa, avrei compiuto questo viaggio come gesto di ringraziamento. Purtroppo mio padre non ce l’ha fatta, ma ho comunque deciso di partire. Dedico questo viaggio ai miei genitori, e una volta giunta a destinazione verserò finalmente quelle lacrime mai spese».

Elisa aveva raccontato la sua difficile esperienza in questa lettera.

«Borsa, sacco, lenzuolo, casco, zaino li abbiamo. Il cuore c’è. Mesi fa – aggiunge Elisa – ho fatto una promessa. Una promessa piena d’amore. Quella promessa che se riuscirò a mantenere mi cambierà la vita. E se qualcosa andrà storto, almeno ci ho provato. Ho imparato che la vita è questa: credere nei propri sogni e provare a realizzarli. E io ci voglio provare con tutta me stessa, riconoscendo che non è da tutti e ringraziando me stessa per credere ancora che la vita sia meravigliosamente bella e ogni giorno vale la pena di viverlo con una sorriso».