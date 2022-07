A Cardano al Campo lo spettacolo “Butterfly” del Teatro Blu

Venerdì 8 luglio, alle 21, in Piazza Ghiringhelli a Cardano al Campo appuntamento con il Teatro Blu che nell’ambito del Festival internazionale di teatro dell’Insubria e nella Macroregione Alpina presenta lo spettacolo “Butterfly”, narrazione in opera giapponese.

Lo spettacolo nasce da uno studio su “Madame Butterfly” di David Belasco e torna nel Varesotto dopo l’importante tour europeo in Italia, Svizzera, Germania, Francia, Austria, Slovenia. Di e con Silvia Priori e con la partecipazione del soprano giapponese Kaoru Saito e del Gruppo Kotoji – Tamburi giapponesi. Regia di Kuniaki Ida, collaborazione alla regia di Roberto Gerboles.

LO SPETTACOLO

Butterfly è una geisha, un’artista del mondo che fluttua, canta, danza e vi intrattiene. Il resto è ombra, il resto è segreto. Raccontiamo la vicenda intima di Butterfly, la sua carica emotiva, la sua purezza, e la sua instancabile attesa in un’atmosfera esotica. La sua solitudine è l’alcova per sognare il desiderato incontro con il suo amato, una Penelope orientale che tesse le trame di un amore infinito, fedele, devoto, che va oltre se stessa. Cio-cio-san, si veste di speranza e aspetta.

Aspetta il ritorno del suo amato. E’ capace di aspettare e la sua attesa è intrisa di gioia, di ingenue aspettative, di sogni a colori, di incontri che mai si avverranno, di abbracci e di desideri. Ha fiducia, ed è convinta che la sua attesa si possa volgere in gioia nel momento in cui il pennacchio di una nave, un fil di fumo, dividerà in due l’orizzonte del mare di Nagasaki.

La nostra Butterfly è la celebrazione della speranza sul confine fra realtà e illusione, dell’affetto materno fino a giungere all’ autoeliminazione per la felicità altrui. Pinkerton è un ufficiale della marina degli Stati Uniti, che sbarcato a Nagasaki, un po’per vanità e spirito d’avventura si unisce in matrimonio, secondo le usanze locali, con una geisha quindicenne di nome Cio-Cio-San, termine giapponese che significa Madama (San) Farfalla (Chō), in inglese Butterfly, acquisendo così il diritto di ripudiare la moglie anche dopo un mese. Così infatti avviene, e Pinkerton ritorna in patria abbandonando la giovanissima sposa. Ma questa, forte di un amore ardente e tenace, pur struggendosi nella lunga attesa accanto al bimbo nato da quelle nozze, continua a ripetere a tutti la sua incrollabile fiducia nel ritorno dell’amato. Pinkerton infatti ritorna dopo tre anni, ma non da solo: accompagnato da una giovane donna, da lui sposata regolarmente negli Stati Uniti, è venuto a prendersi il bambino, della cui esistenza è stato messo al corrente dal console Sharpless, per portarlo con sé in patria ed educarlo secondo gli usi occidentali. Soltanto di fronte all’evidenza dei fatti Butterfly comprende: la sua grande illusione, la felicità sognata accanto all’uomo amato, è svanita del tutto. Decide quindi di scomparire dalla scena del mondo, in silenzio, senza clamore; dopo aver abbracciato disperatamente il figlio, si uccide con una spada donatale dal padre.

Ingresso gratuito. In caso di pioggia: Sala consiliare S. Pertini, via Verdi, 2. Teatro Blu (Via Monico, 16), Telefono: 0332.590592 – 345. 5828597 – info@teatroblu.it – www.teatroblu.it – www.terraelaghifestival.com.